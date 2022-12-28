«Лилль» на выезде победил «Клермон», Кофрие получил красную карточку

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«Лилль» на выезде обыграл «Клермон» в матче 16-го тура чемпионата Франции — 2:0.

В составе «догов» забил Эйнджел Гомес с пенальти на 68-й минуте встречи. В концовке матча забил Мохамед Байо.

Арендованный у «Спартака» защитник «Клермона» Максимилиано Кофрие получил вторую желтую картчоку в концовке встречи и был удален.

«Лилль» набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Клермон» с 19 очками — на 10-й строчке.