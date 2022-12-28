«Лилль» на выезде победил «Клермон», Кофрие получил красную карточку
«Лилль» на выезде обыграл «Клермон» в матче 16-го тура чемпионата Франции — 2:0.
В составе «догов» забил Эйнджел Гомес с пенальти на 68-й минуте встречи. В концовке матча забил Мохамед Байо.
Арендованный у «Спартака» защитник «Клермона» Максимилиано Кофрие получил вторую желтую картчоку в концовке встречи и был удален.
«Лилль» набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Клермон» с 19 очками — на 10-й строчке.
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|36
|
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|15
|9
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|2
|31-14
|31
|
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|15
|9
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|3
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|3
|4
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|
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|
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|Аяччо
|16
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|9
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|15
|
14
|Труа
|16
|3
|6
|7
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|15
|
15
|Монпелье
|15
|4
|2
|9
|24-29
|14
|
16
|Нант
|16
|2
|8
|6
|17-24
|14
|
17
|Осер
|16
|3
|4
|9
|16-34
|13
|
18
|Брест
|15
|3
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|16-28
|13
|
19
|Страсбур
|15
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|6
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|
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|28.12
|17:00
|
Аяччо – Анже
|1 : 0
|28.12
|17:00
|
Труа – Нант
|0 : 0
|28.12
|19:00
|
Осер – Монако
|2 : 3
|28.12
|21:00
|
Клермон Фут – Лилль
|0 : 2
|28.12
|23:00
|
Брест – Лион
|- : -
|28.12
|23:00
|
ПСЖ – Страсбур
|- : -
|29.12
|19:00
|
Лорьян – Монпелье
|- : -
|29.12
|21:00
|
Реймс – Ренн
|- : -
|29.12
|23:00
|
Марсель – Тулуза
|- : -
|29.12
|23:00
|
Ницца – Ланс
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|12
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|11
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|10
|1
|2
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