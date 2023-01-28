Клеман рассказал, как «Монако» может обыграть «Марсель»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман поделился ожиданиями от матча 20-го тура чемпионата Франции против «Марселя».

«К сожалению, результат первого матча оказался для нас не самым лучшим, но это правда, что это была немного сумасшедшая игра. Мы вполне могли выиграть ту встречу. Но, как и в прошлом году, у нас был робкий первый тайм, хотя в итоге мы победили. Мы должны быть сосредоточены во всех аспектах, чтобы показать хорошую игру», — цитирует пресс-служба клуба Клемана.

Матч «Марсель» — «Монако» состоится в субботу, 28 января. Начало игры — 23.00 по московскому времени.