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Сегодня, 08:30

Клеман прокомментировал поражение «Монако» от «Трабзанспора»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Монако» Филипп Клеман поделился мнением после поражения команды от «Трабзанспора» (0:4) в Лиге Европы.
«Мы хорошо начали эту встречу . В первые 43 минуты мы доминировали и неплохо поработали как в обороне, так и в атаке. У нас было много ситуаций, но мы не были эффективны. Пропускаем первый гол, а затем невнимательны ко второму, несмотря на хорошее начало периода», — цитирует Клемана сайт команды.

«Трабзонспор» разгромил «Монако» на своем поле в матче 4-го тура групповой стадии Лиги Европы — 4:0.

В составе турецкой команды отличились Витор Угу, Энис Барди и Трезеге, еще один мяч в свои ворота забил защитник монегасков Маланг Сарр.

ФК Монако
ФК Трабзонспор
Филипп Клеман
0
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 Лорьян 10 8 1 1 21-14 25
3
 Марсель 10 7 2 1 20-7 23
4
 Ланс 10 6 3 1 17-8 21
5
 Монако 10 6 2 2 19-13 20
6
 Ренн 10 5 3 2 20-9 18
7
 Клермон Фут 10 5 1 4 14-15 16
8
 Лилль 10 5 1 4 18-18 16
9
 Лион 10 4 2 4 17-12 14
10
 Тулуза 10 3 3 4 14-16 12
11
 Монпелье 10 4 0 6 21-21 12
12
 Ницца 10 3 2 5 9-13 11
13
 Труа 10 3 2 5 18-21 11
14
 Реймс 10 1 5 4 12-19 8
15
 Осер 10 2 2 6 10-22 8
16
 Страсбур 10 1 5 4 10-14 8
17
 Анже 10 2 2 6 11-24 8
18
 Нант 10 1 4 5 9-18 7
19
 Аяччо 10 2 1 7 7-15 7
20
 Брест 10 1 3 6 10-21 6
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Страсбур – Лилль
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Ланс – Монпелье
 - : -
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Тулуза – Анже
 - : -
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Осер – Ницца
 - : -
16.10 16:00
Нант – Брест
 - : -
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Ренн – Лион
 - : -
16.10 16:00
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 - : -
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Монако – Клермон Фут
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16.10 21:45
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Терем Моффи

Терем Моффи

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 8
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Лилль

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 10 1 3
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