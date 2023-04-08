Клеман оценил шансы «Монако» на попадание в тройку призеров чемпионата Франции
Главный тренер «Монако» Филипп Клеман перед матчем 30-го тура чемпионата Франции против «Нанта» отметил, что его команда может попасть в тройку по итогам сезона.
«Мы с большим уважением относимся к «Нанту», который на этой неделе доказал, завоевав путевку в финал Кубка Франции, что он является сильной командой. Для меня даже удивительно, что они не находятся выше в турнирной таблице, потому что с прошлого сезона у них произошло не так много изменений, за исключением ухода Коло Муани. Но они также выступали в еврокубках, и для команды, которая к этому не привыкла, сложно играть каждые три дня. Над этим нам пришлось поработать с молодыми игроками в «Монако».
Как я уже говорил после игры со «Страсбуром», на сегодняшний день у нас в активе на 13 очков больше, чем в прошлом сезоне после 29-го тура. Если бы мы сыграли в прошлом сезоне так, как играем сейчас, то вполне возможно заняли бы второе место. Однако важно не уходить с головой в расчеты и действовать от матча к матчу последовательно. Если наши прямые конкуренты смогут выиграть во всех оставшихся матчах, то мы не сможем войти в тройку лидеров. Однако если они оступятся, то мы постараемся воспользоваться своим шансом», — цитирует пресс-служба клуба Клемана.
Матч «Нант» — «Монако» состоится в воскресенье, 9 апреля. Начало встречи — 18.05 по московскому времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|29
|21
|3
|5
|68-29
|66
|
2
|Марсель
|29
|18
|6
|5
|54-29
|60
|
3
|Ланс
|30
|18
|9
|3
|50-22
|63
|
4
|Монако
|29
|17
|6
|6
|61-40
|57
|
5
|Ренн
|29
|15
|5
|9
|47-30
|50
|
6
|Лилль
|29
|15
|7
|7
|54-37
|52
|
7
|Ницца
|29
|11
|12
|6
|38-26
|45
|
8
|Лорьян
|29
|12
|8
|9
|42-40
|44
|
9
|Реймс
|29
|11
|13
|5
|39-28
|46
|
10
|Лион
|29
|12
|8
|9
|44-32
|44
|
11
|Монпелье
|29
|11
|4
|14
|45-48
|37
|
12
|Тулуза
|29
|10
|5
|14
|44-51
|35
|
13
|Клермон Фут
|29
|10
|7
|12
|29-41
|37
|
14
|Нант
|29
|6
|12
|11
|30-40
|30
|
15
|Страсбур
|30
|5
|11
|14
|38-52
|26
|
16
|Осер
|29
|6
|8
|15
|24-51
|26
|
17
|Брест
|29
|6
|9
|14
|33-47
|27
|
18
|Труа
|29
|4
|9
|16
|38-62
|21
|
19
|Аяччо
|29
|6
|3
|20
|21-52
|21
|
20
|Анже
|29
|2
|5
|22
|22-64
|11
|7.04
|22:00
|
Ланс – Страсбур
|2 : 1
|8.04
|18:00
|
Анже – Лилль
|- : -
|8.04
|22:00
|
Ницца – ПСЖ
|- : -
|9.04
|14:00
|
Лион – Ренн
|- : -
|9.04
|16:00
|
Аяччо – Осер
|- : -
|9.04
|16:00
|
Монпелье – Тулуза
|- : -
|9.04
|16:00
|
Реймс – Брест
|- : -
|9.04
|16:00
|
Труа – Клермон Фут
|- : -
|9.04
|18:05
|
Нант – Монако
|- : -
|9.04
|21:45
|
Лорьян – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|17
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|24
|2
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|22
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|23
|2
|2