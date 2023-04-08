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Сегодня, 05:13

Клеман оценил шансы «Монако» на попадание в тройку призеров чемпионата Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
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Филипп Клеман.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман перед матчем 30-го тура чемпионата Франции против «Нанта» отметил, что его команда может попасть в тройку по итогам сезона.

«Мы с большим уважением относимся к «Нанту», который на этой неделе доказал, завоевав путевку в финал Кубка Франции, что он является сильной командой. Для меня даже удивительно, что они не находятся выше в турнирной таблице, потому что с прошлого сезона у них произошло не так много изменений, за исключением ухода Коло Муани. Но они также выступали в еврокубках, и для команды, которая к этому не привыкла, сложно играть каждые три дня. Над этим нам пришлось поработать с молодыми игроками в «Монако».

Как я уже говорил после игры со «Страсбуром», на сегодняшний день у нас в активе на 13 очков больше, чем в прошлом сезоне после 29-го тура. Если бы мы сыграли в прошлом сезоне так, как играем сейчас, то вполне возможно заняли бы второе место. Однако важно не уходить с головой в расчеты и действовать от матча к матчу последовательно. Если наши прямые конкуренты смогут выиграть во всех оставшихся матчах, то мы не сможем войти в тройку лидеров. Однако если они оступятся, то мы постараемся воспользоваться своим шансом», — цитирует пресс-служба клуба Клемана.

Матч «Нант» — «Монако» состоится в воскресенье, 9 апреля. Начало встречи — 18.05 по московскому времени.

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86/
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ФК Монако
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«Ланс» обыграл «Страсбур» и одержал четвертую победу подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 21 3 5 68-29 66
2
 Марсель 29 18 6 5 54-29 60
3
 Ланс 30 18 9 3 50-22 63
4
 Монако 29 17 6 6 61-40 57
5
 Ренн 29 15 5 9 47-30 50
6
 Лилль 29 15 7 7 54-37 52
7
 Ницца 29 11 12 6 38-26 45
8
 Лорьян 29 12 8 9 42-40 44
9
 Реймс 29 11 13 5 39-28 46
10
 Лион 29 12 8 9 44-32 44
11
 Монпелье 29 11 4 14 45-48 37
12
 Тулуза 29 10 5 14 44-51 35
13
 Клермон Фут 29 10 7 12 29-41 37
14
 Нант 29 6 12 11 30-40 30
15
 Страсбур 30 5 11 14 38-52 26
16
 Осер 29 6 8 15 24-51 26
17
 Брест 29 6 9 14 33-47 27
18
 Труа 29 4 9 16 38-62 21
19
 Аяччо 29 6 3 20 21-52 21
20
 Анже 29 2 5 22 22-64 11
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7.04 22:00
Ланс – Страсбур
 2 : 1
8.04 18:00
Анже – Лилль
 - : -
8.04 22:00
Ницца – ПСЖ
 - : -
9.04 14:00
Лион – Ренн
 - : -
9.04 16:00
Аяччо – Осер
 - : -
9.04 16:00
Монпелье – Тулуза
 - : -
9.04 16:00
Реймс – Брест
 - : -
9.04 16:00
Труа – Клермон Фут
 - : -
9.04 18:05
Нант – Монако
 - : -
9.04 21:45
Лорьян – Марсель
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 24 2 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 22 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 23 2 2
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