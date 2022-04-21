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Сегодня, 03:21

Клеман объяснил, за счет чего «Монако» удалось обыграть «Ниццу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал победу над «Ниццей» (1:0) в матче 33-го тура чемпионата Франции. Единственный мяч забил российский полузащитник Александр Головин.

«Всегда непросто играть против «Ниццы», которая обладает лучшей защитой в лиге 1. Но это действительно заслуженная победа, потому что нам удалось создать больше опасных моментов, мы также смогли сохранить за собой инициативу в первом тайме, и хорошо, что нам удалось забить до перерыва. Во второй тайме «Ницце» нужно было выстраивать свою игру, поэтому мы действовали немного ближе к своим воротам, но это не помешало нам создавать опасность в их штрафной. Александру Нюбелю не пришлось спасать команду своими сэйвами, потому что все наши игроки хорошо оборонялись», — цитирует пресс-служба клуба Клемана.

&laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ницца&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Александр Головин с&nbsp;партнерами по&nbsp;команде. Головин тащит «Монако» в Лигу чемпионов. Гол россиянина стал победным в дерби с «Ниццей»

В турнирной таблице «Монако» идет на 4-м месте с 56 очками. «Ницца» опустилась на пятое место, имея 54 очка.

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%8E-%D0%BC%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB/
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2
 Марсель 33 18 8 7 55-33 62
3
 Монако 33 16 8 9 51-34 56
4
 Страсбур 33 15 11 7 55-35 56
5
 Ренн 33 17 5 11 70-36 56
6
 Ницца 33 16 7 10 42-29 54
7
 Ланс 33 15 8 10 52-41 53
8
 Лион 33 13 11 9 51-43 49
9
 Лилль 33 12 12 9 41-40 48
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 Нант 33 13 8 12 43-38 47
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 Монпелье 33 12 6 15 44-46 42
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 Брест 33 11 9 13 42-48 42
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 Реймс 33 9 13 11 36-36 40
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 Лорьян 33 8 10 15 33-52 34
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 Клермон Фут 33 8 8 17 33-61 32
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 Бордо 33 5 12 16 44-79 27
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