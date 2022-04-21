Клеман объяснил, за счет чего «Монако» удалось обыграть «Ниццу»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал победу над «Ниццей» (1:0) в матче 33-го тура чемпионата Франции. Единственный мяч забил российский полузащитник Александр Головин.

«Всегда непросто играть против «Ниццы», которая обладает лучшей защитой в лиге 1. Но это действительно заслуженная победа, потому что нам удалось создать больше опасных моментов, мы также смогли сохранить за собой инициативу в первом тайме, и хорошо, что нам удалось забить до перерыва. Во второй тайме «Ницце» нужно было выстраивать свою игру, поэтому мы действовали немного ближе к своим воротам, но это не помешало нам создавать опасность в их штрафной. Александру Нюбелю не пришлось спасать команду своими сэйвами, потому что все наши игроки хорошо оборонялись», — цитирует пресс-служба клуба Клемана.

В турнирной таблице «Монако» идет на 4-м месте с 56 очками. «Ницца» опустилась на пятое место, имея 54 очка.