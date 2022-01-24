Клеман: «Монако» в матче с «Монпелье» не хватило игроков, многие не смогли принять участие"

Филипп Клеман заявил, что для победы над «Монпелье» «Монако» не хватило игроков

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал поражение от «Монпелье» (2:3) в матче 22-го тура чемпионата Франции.

«Это действительно была немного безумная игра. Мы плохо начали, теряя мяч, были вынуждены сталкиваться с контратаками соперника, — цитирует тренера сайт клуба. — В атаке нам не хватило сыгранности. Это достаточно логично, если принять в учет количество игроков, которые не могли помочь команде в этой встрече, и тех, кто выступал не на своей позиции».

Также Клеман рассказал о том, что «Монако» сейчас не хватает игроков.

«Нам в первую очередь не хватает игроков, потому что многие не смогли принять участие в этой встрече, и жаль, что мы потеряли Фолланда, который почувствовал недомогание перед игрой. Однако в этом матче были положительные эпизоды, команда смогла создать ряд опасных моментов. Мы должны адаптироваться и быть креативными, когда возникают такого рода ситуации», — добавил он.

«Монако» находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на счету 33 очка.