Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 08:46

Клеман: «Монако» в матче с «Монпелье» не хватило игроков, многие не смогли принять участие"

Филипп Клеман заявил, что для победы над «Монпелье» «Монако» не хватило игроков
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал поражение от «Монпелье» (2:3) в матче 22-го тура чемпионата Франции.

«Это действительно была немного безумная игра. Мы плохо начали, теряя мяч, были вынуждены сталкиваться с контратаками соперника, — цитирует тренера сайт клуба. — В атаке нам не хватило сыгранности. Это достаточно логично, если принять в учет количество игроков, которые не могли помочь команде в этой встрече, и тех, кто выступал не на своей позиции».

Также Клеман рассказал о том, что «Монако» сейчас не хватает игроков.

«Нам в первую очередь не хватает игроков, потому что многие не смогли принять участие в этой встрече, и жаль, что мы потеряли Фолланда, который почувствовал недомогание перед игрой. Однако в этом матче были положительные эпизоды, команда смогла создать ряд опасных моментов. Мы должны адаптироваться и быть креативными, когда возникают такого рода ситуации», — добавил он.

«Монако» находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на счету 33 очка.

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/послематчевые-заявления-филиппа-кле/
Футбол
ФК Монако
Филипп Клеман
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польза и вред чеснока. Сколько можно есть в день?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Почеттино: «ПСЖ» нашел способ справиться с давлением «Реймса» и создать голевые моменты»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 16 5 1 46-18 53
2
 Ницца 22 13 4 5 36-18 43
3
 Марсель 21 11 7 3 30-16 40
4
 Страсбур 22 10 5 7 44-29 35
5
 Ренн 22 10 4 8 41-21 34
6
 Монпелье 22 10 4 8 37-30 34
7
 Монако 22 9 6 7 35-26 33
8
 Ланс 22 9 6 7 36-31 33
9
 Нант 22 9 5 8 30-27 32
10
 Лион 21 8 8 5 29-27 32
11
 Лилль 22 8 8 6 30-30 32
12
 Анже 21 7 8 6 28-28 29
13
 Брест 22 7 7 8 28-33 28
14
 Реймс 22 5 9 8 22-27 24
15
 Клермон Фут 22 5 6 11 22-39 21
16
 Труа 22 5 5 12 20-31 20
17
 Бордо 22 4 8 10 34-53 20
18
 Метц 22 4 7 11 24-43 19
19
 Лорьян 22 3 8 11 18-38 17
20
 Сент-Этьен 21 2 6 13 18-43 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.01 23:00
Лион – Сент-Этьен
 1 : 0
22.01 19:00
Брест – Лилль
 2 : 0
22.01 23:00
Ланс – Марсель
 0 : 2
23.01 15:00
Метц – Ницца
 0 : 2
23.01 17:00
Анже – Труа
 2 : 1
23.01 17:00
Бордо – Страсбур
 4 : 3
23.01 17:00
Клермон Фут – Ренн
 2 : 1
23.01 17:00
Нант – Лорьян
 4 : 2
23.01 19:05
Монпелье – Монако
 3 : 2
23.01 22:45
ПСЖ – Реймс
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 13
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Страсбур

 11
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 7
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 18 2 3
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 18 1 5
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости