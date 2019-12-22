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Классный гол «Монако». Головин разогнал атаку по левому флангу

00:58
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«Монако» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Франции разгромил «Лилль» — 5:1. На 65-й минуте отличился форвард хозяев Виссам Бен Йеддер. Перед этим в ходе контратаки Александр Головин получил мяч в центре поля, протащил его по левому флангу и вошел в штрафную площадь, обыграв соперника. Россиянин сделал пас Рубену Агилару, который уже омтетился результативной передачей.

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