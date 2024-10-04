Набабкин — о Головине: «Раз подписал сейчас контракт — значит, считает себя не готовым перейти в клуб посильнее»

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о продлении контракта Александра Головина с «Монако».

«Очень рад за Саню. Желаю ему продолжать быть лучшим в «Монако» и в дальнейшем перейти в более престижный клуб. По силам ли ему это? Думаю, что да. Раз подписал сейчас контракт — значит считает себя не готовым пока перейти в клуб посильнее, но в будущем верю, что он это сделает», — сказал Набабкин «СЭ».

Александр Головин продлил контракт с «Монако» до июня 2029 года, сообщает пресс-служба клуба.

Головин выступает за «монегасков» с июля 2018 года. В общей сложности хавбек провел 209 матчей за французскую команду, забил 31 гол и отдал 39 результативных передач.

В нынешнем сезоне «Монако» располагается на втором месте в таблице чемпионата Франции после шести туров, набрав 16 очков.

Дарик Агаларов