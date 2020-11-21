Кимпембе: «Второй тайм для «ПСЖ» был недопустимо катастрофическим»
Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе после поражения от «Монако» в 11-м туре чемпионата Франции (2:3) отметил, что команда провалила второй тайм. В первой половине парижане забили дважды, а после перерыва пропустили 3 гола.
— Мы провели хороший первый тайм, но второй был неприемлемо катастрофическим, — цитирует L'Equipe Кимпембе. - Это непозволительно для такой команды и гроков, которые у нас есть. Но это футбол... Впереди матч против «Лейпцига», и он сейчас важен. Второй тайм с «Монако» нужно забыть, надо быстро двигаться дальше.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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