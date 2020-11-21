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Кимпембе: «Второй тайм для «ПСЖ» был недопустимо катастрофическим»

03:04
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Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе после поражения от «Монако» в 11-м туре чемпионата Франции (2:3) отметил, что команда провалила второй тайм. В первой половине парижане забили дважды, а после перерыва пропустили 3 гола.

— Мы провели хороший первый тайм, но второй был неприемлемо катастрофическим, — цитирует L'Equipe Кимпембе. - Это непозволительно для такой команды и гроков, которые у нас есть. Но это футбол... Впереди матч против «Лейпцига», и он сейчас важен. Второй тайм с «Монако» нужно забыть, надо быстро двигаться дальше.

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