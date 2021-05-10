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Кимпембе могут дисквалифцировать на 10 матчей за оскорбление игроков «Ренна»

18:28
Преснель Кимпембе. Фото Instagram
Преснель Кимпембе. Фото Instagram
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Защитника «ПСЖ» Преснеля Кимпембе могут дисквалифицировать из-за инцидента в матче Лиги 1 с «Ренном» (1:1).

Футболист был удален на 87-й минуте за грубый подкат против Жереми Доку. Покидая поле, Преснель оскорбил футболистов «Ренна», назвав их «кучкой геев», сообщает L'Equipe.

Таким образом, Кимпембе точно пропустит полуфинал Кубка Франции против «Монпелье», а также может получить отстранение на три матча, которое не позволит ему сыграть в оставшихся матчах чемпионата Франции.

Ко всему прочему за оскорбления дискриминационного характера Кимпембе могут дисквалифицировать на срок вплоть до десяти матчей.

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