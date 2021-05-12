Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Кимпембе дисквалифицирован на 3 матча

00:22

Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе получил красную карточку в матче 36-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (1:1). Футболист был удален на 87-й минуте за грубый подкат против Жереми Доку. Покидая поле, Преснель оскорбил футболистов «Ренна».

Как сообщает L'Equipe, получил трехматчевую дисквалификацию плюс один матч условно.

Таким образом, Кимпембе точно пропустит полуфинал Кубка Франции против «Монпелье», а также не сыграет в оставшихся матчах чемпионата Франции.

Читайте также

На чемпионат мира сборная поедет с вратарями из КХЛ. Все пропало или ничего страшного?
«Спортинг» стал чемпионом Португалии впервые с 2002 года
В «Спартаке» подтвердили уход Гулиева
«Спартак» повторил рекорд чемпионатов России

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд