Кимпембе дисквалифицирован на 3 матча

Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе получил красную карточку в матче 36-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (1:1). Футболист был удален на 87-й минуте за грубый подкат против Жереми Доку. Покидая поле, Преснель оскорбил футболистов «Ренна».

Как сообщает L'Equipe, получил трехматчевую дисквалификацию плюс один матч условно.

Таким образом, Кимпембе точно пропустит полуфинал Кубка Франции против «Монпелье», а также не сыграет в оставшихся матчах чемпионата Франции.