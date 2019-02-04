Кильян Мбаппе: "Сложно играть без Неймара, нужно принять это"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе прокомментировал поражение в матче 23-го тура чемпионата Франции от "Лиона" (1:2). По его словам, сложно играть без травмированного нападающего команды Неймара, который из-за травмы 5-плюсневой кости правой ноги пропустит около 10 недель.

- Не знаю, было ли это поражение заслуженным, - приводит FourFourTwo слова Мбаппе. - В первом тайме было, но после перерыва мы хорошо начали, доминировали в игре. У "Лиона" были моменты, они реализовали их. У нас тоже были возможности. После перерыва у них был один шанс - пенальти.

Приятно играть такие матчи. Столкновение с играющими командами - лучший способ подготовиться. Целью было оставаться непобедимыми, но теперь мы постараемся не проиграть до конца сезона. Сложно играть без Неймара. Но вы должны принять это. В прошлом году он также получил травму, и было бы неплохо не совершать таких ошибок, как тогда, это означало бы, что мы ничему не научились.

Для парижан это стало первое поражение в лиге 1 в нынешнем сезоне – до этого они выиграли 18 встреч и две свели вничью. С учетом прошлого сезона беспроигрышная серия "ПСЖ" составила 21 игру.

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