Кильян Мбаппе сдал анализы на коронавирус

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе прошел проверку на коронавирус, информирует L'?quipe. Первичные результаты тестов показывают, что форвард не заражен этой болезнью. Однако главный анализ будет готов завтра утром.

Напомним, ранее Мбаппе заболел. Из-за болей в горле он пропустил два дня тренировок.

Ближайший матч «ПСЖ» — ответная игра против дортмундской «Боруссии» в 1/8 финала Лиги чемпионов (первый матч — 1:2).

Она состоится в среду, 11 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени. Встреча пройдет без зрителей из-за эпидемии коронавируса.

Мбаппе в нынешнем сезоне забил 30 голов во всех турнирах, включая пять — в Лиге чемпионов.