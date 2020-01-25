Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе рассказал о своей популярности.

— Стоит только выйти на улицу — тут же безумная толпа, — цитирует Мбаппе France 2. — Теперь я даже не могу сходить за продуктами. Если забываю купить сыр, то уже не могу пойти в магазин. Его нужно закрыть, чтобы я смог что-то купить (улыбается). Теперь я уже не могу быть как все.

Например, я вышел прогуляться и поесть мороженого. Не тут-то было! Не успел его лизнуть, как вокруг меня уже пятьсот человек!

Я сам хотел такой жизни, но я принимаю ситуацию. Нелегко справляться с этим каждый день, но я сам этого хотел.