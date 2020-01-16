Кильян Мбаппе: «Люди слишком много говорят о «Фантастической четверке» в нападении «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе после победы над «Монако» в матче 15-го тура чемпионата Франции (4:1) отметил, что не стоит слишком много говорить о нападающих парижской команды. Мбаппе, Неймар, Мауро Икарди и Анхель Ди Мария получили прозвище «Фантастическая четверка».

— Думаю, что слишком много говорят о четверке нападения. Но играют все одиннадцать, — сказал Мбаппе в интервью Canal +. - Мы знаем, что мы очень хорошие игроки. Прозвище «Фантастическая четверка» — это не наше дело. Мы просто хотим помочь команде победить, хотим выиграть трофеи. Со временем увидим, сможем ли помочь команде в защите, если она будет нуждаться.