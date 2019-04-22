Кильян Мбаппе: "Буду смотреть матчи "Реала" как болельщик"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе после победы над "Монако" (3:1) в 33-м туре чемпионата Франции дал понять, что не намерен покидать клуб этим летом. Ранее сообщалось, что интерес к форварду проявляет "Реал" и лично главный тренер, соотечественник Мбаппе Зинедин Зидан.

- У меня контракт с "ПСЖ". Хорошо, что у "Реала" есть Зидан, я буду смотреть их матчи как болельщик, - цитирует Canal Plus Мбаппе.

В сегодняшней игре Мбаппе сделал хет-трик и довел количество голов в лиге 1 до 30. В "ПСЖ" он перешел перед началом сезона-2017/18.