Мбаппе забил 56-й гол за сборную Франции — до рекорда Жиру один мяч
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил гол в товарищеском матче с Бразилией. Форвард «Реала» открыл счет на 32-й минуте встречи.
Мбаппе забил 56-й гол в 95 матчах за национальную команду. Для повторения рекорда Оливье Жиру ему осталось забить один гол. На счету форварда «Лилля» 57 мячей в 137 играх. Третье место занимает Тьерри Анри — 51 гол в 123 матчах.
Следующий матч Франция проведет 29 марта против Колумбии.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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11
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13
|Анже
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14
|Гавр
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15
|Осер
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|0-0
|0
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16
|Ницца
|0
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|0
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17
|Труа
|0
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18
|Ле Ман
|0
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
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|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
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|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
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|ПСЖ – Ренн
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|22.08
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|Тулуза – Лион
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|22.08
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|Труа – Париж
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