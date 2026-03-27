Мбаппе забил 56-й гол за сборную Франции — до рекорда Жиру один мяч

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил гол в товарищеском матче с Бразилией. Форвард «Реала» открыл счет на 32-й минуте встречи.

Мбаппе забил 56-й гол в 95 матчах за национальную команду. Для повторения рекорда Оливье Жиру ему осталось забить один гол. На счету форварда «Лилля» 57 мячей в 137 играх. Третье место занимает Тьерри Анри — 51 гол в 123 матчах.

Следующий матч Франция проведет 29 марта против Колумбии.