Мбаппе: «Тяжело отказаться от капитанской повязки в сборной Франции»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о получении капитанской повязки в национальной команде.

«Я не думал, что стану капитаном. Тренер подошел и сказал мне об этом. Тяжело отказаться от капитанской повязки в сборной Франции», — приводит слова Мбаппе TF1.

Мбаппе стал капитаном сборной Франции после того, как голкипер Уго Льорис завершил карьеру в национальной команде.

Всего 24-летний форвард сыграл за сборную Франции 68 матчей и забил 38 голов.