Кейта Бальде пожертвовал 50 тысяч евро Сенегалу для борьбы с коронавирусом
15:11
Форвард «Монако» Кейта Бальде отправил 50 тысяч евро правительству Сенегалу, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.
Деньги пойдут на борьбу с распространением коронавируса в Дакаре — родном городе родителей нападающего.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 428 220 человек. Умерших — 19 101, выздоровевших — 109 241. В России на данный момент 658 случаев заражения, умерших нет.
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