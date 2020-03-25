Кейта Бальде пожертвовал 50 тысяч евро Сенегалу для борьбы с коронавирусом

Форвард «Монако» Кейта Бальде отправил 50 тысяч евро правительству Сенегалу, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Деньги пойдут на борьбу с распространением коронавируса в Дакаре — родном городе родителей нападающего.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 428 220 человек. Умерших — 19 101, выздоровевших — 109 241. В России на данный момент 658 случаев заражения, умерших нет.