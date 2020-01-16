Кейта Бальде: «Нелегко играть два раза подряд против «ПСЖ»

Нападающий «Монако» Кейта Бальде прокомментировал разгромное поражение от «ПСЖ» (1:4) в матче 15-го тура чемпионата Франции. 13 января они сыграли вничью (3:3).

— Нелегко играть два раза подряд против «ПСЖ», — цитирует форварда L'Equipe. — Мы думаем о предстоящей игре и смотрим в будущее. Не смотрим на противника, сосредоточены только на себе и своей игре. Все матчи важны. Если можем действовать таким образом против Парижа, против других команд будем играть еще лучше.