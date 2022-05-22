Кейлор Навас заявил, что останется в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас поделился мнением о своем будущем в клубе.

«Останусь ли в клубе? Да-да... У меня с «ПСЖ» двухлетний контракт», — сказал Навас в интервью Prime Video.

Ранее появилась информация о том, что тренерский штаб парижан принял решение сделать ставку на вратаря Джанлуиджи Доннарумму. Поэтому летом клуб будет искать варианты для продажи 35-летнего костариканца.

В сезоне-2021/22 Навас принял участие в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, 10 раз сыграв на ноль и пропустив 24 мяча.

Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 10 миллионов евро.