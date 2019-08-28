Кейлор Навас согласовал условия контракта с «ПСЖ»

Голкипер «Реала» Кейлор Навас готов перейти в «ПСЖ». 32-летний вратарь Коста-Рики уже согласовал с парижанами условия личного контракта, сообщает L'Equipe.

В ближайшее время он должен прилететь в Париж для прохождения медобследования. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить за голкипера 15 миллионов евро, однако мадридцы настаивают на 20 миллионах.

Кейлор Навас играет за «Реал» с 2014 года, и за это время провел в чемпионате Испании 104 матча. Однако с приходом Тибо Куртуа костариканец потерял место в основе. В прошедшей сезоне на счету Наваса лишь 10 матчей в чемпионате Испании.

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