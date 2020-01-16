Кейлор Навас: «Слава Богу, возвращаемся домой с 3 очками»

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас рад, что его команде удалось выиграть у «Монако» в выездном матче лиги 1 (4:1). Встреча должна была состояться еще в прошлом году, но была перенесена из-за непогоды.

«Слава Богу, мы возвращаемся в Париж с тремя очками... Отличная работа всей команды!» — написал Навас в Twitter.