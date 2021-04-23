Кейлор Навас признан лучшим игроком марта в чемпионате Франции
02:12
Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас признан лучшим игроком чемпионата Франции в марте. За 34-летнего костариканца проголосовали 49 процентов участников опроса.
В марте Навас сыграл в 3 матчах лиги 1, в которых пропустил 4 мяча.
Вторым в голосовании стал полузащитник «Лорьяна» Арман Лорьенте, набравший 35 процентов голосов. Замкнул тройку нападающий «Ниццы» Амин Гуири — 16 процентов.
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