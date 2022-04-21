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«Все должно измениться». Кейлор Навас недоволен игровым временем в «ПСЖ»

Кейлор Навас недоволен игровым временем в «ПСЖ»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас признался, что недоволен игровым временем в составе парижской команды. Также он добавил, что у него хорошие отношения с другим вратарем команды Джанлуиджи Доннаруммой.

«Мне нужно изучить многие вещи. У нас с Джиджи хорошие отношения, и с ним нет никаких проблем. Конечно, я все еще хочу играть. В конечном счете, если будет ситуация, как в этом сезоне, то будет сложно. Посмотрим, что будет в будущем. Моя семья счастлива здесь, а я счастлив в Париже. Со мной хорошо обращаются, но так или иначе все должно измениться», — цитирует AS Наваса.

В этом сезоне игрок сборной Коста-Рики провел 23 матча во всех турнирах, а Доннарумма — 22.

Кейлор Навас
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Марсель 33 18 8 7 55-33 62
3
 Монако 33 16 8 9 51-34 56
4
 Страсбур 33 15 11 7 55-35 56
5
 Ренн 33 17 5 11 70-36 56
6
 Ницца 33 16 7 10 42-29 54
7
 Ланс 33 15 8 10 52-41 53
8
 Лион 33 13 11 9 51-43 49
9
 Лилль 33 12 12 9 41-40 48
10
 Нант 33 13 8 12 43-38 47
11
 Монпелье 33 12 6 15 44-46 42
12
 Брест 33 11 9 13 42-48 42
13
 Реймс 33 9 13 11 36-36 40
14
 Анже 33 8 10 15 36-49 34
15
 Лорьян 33 8 10 15 33-52 34
16
 Труа 33 8 9 16 30-46 33
17
 Клермон Фут 33 8 8 17 33-61 32
18
 Сент-Этьен 33 7 10 16 37-64 31
19
 Бордо 33 5 12 16 44-79 27
20
 Метц 33 4 12 17 29-59 24
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23.04 18:00
Лион – Монпелье
 - : -
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Сент-Этьен – Монако
 - : -
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ПСЖ – Ланс
 - : -
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Ренн – Лорьян
 - : -
24.04 16:00
Клермон Фут – Анже
 - : -
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Метц – Брест
 - : -
24.04 16:00
Нант – Бордо
 - : -
24.04 16:00
Ницца – Труа
 - : -
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Лилль – Страсбур
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Реймс – Марсель
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Мартен Террье

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Ренн

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Виссам Бен-Йеддер

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ПСЖ

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Амари Траоре

Амари Траоре

Ренн

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