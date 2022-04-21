«Все должно измениться». Кейлор Навас недоволен игровым временем в «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас признался, что недоволен игровым временем в составе парижской команды. Также он добавил, что у него хорошие отношения с другим вратарем команды Джанлуиджи Доннаруммой.

«Мне нужно изучить многие вещи. У нас с Джиджи хорошие отношения, и с ним нет никаких проблем. Конечно, я все еще хочу играть. В конечном счете, если будет ситуация, как в этом сезоне, то будет сложно. Посмотрим, что будет в будущем. Моя семья счастлива здесь, а я счастлив в Париже. Со мной хорошо обращаются, но так или иначе все должно измениться», — цитирует AS Наваса.

В этом сезоне игрок сборной Коста-Рики провел 23 матча во всех турнирах, а Доннарумма — 22.