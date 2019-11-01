Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас выразил восхищение своим одноклубником Кильяном Мбаппе. По его словам, молодой француз может считаться лучшим игроком в мире в своем поколении.

— Это очень молодой игрок, но он уже добился невероятного для человека его возраста, — цитирует AFP Наваса. — Я вижу радостного парня, который очень любит футбол и очень скромен. Мне нравится, как он ведет себя, как общается с товарищами, как жертвует собой на поле ради команды. Мы все знаем, как он сейчас хорош. Он быстр, сообразителен, целеустремлен и отлично двигается. Он еще невероятно молод, но уже умеет многое. Пожалуй, он лучший в своем поколении игроков.