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«Монако» без Головина обыграл «Кевийи-Руан» в Кубке Франции

22:22
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В матче 1/16 финала Кубка Франции «Монако» на выезде победил «Кевийи-Руан» (3:1).

В составе победителей дубль сделал Кевин Фолланд. Также с пенальти отличился Виссам Бен-Йеддер. У хозяев забил Калиду Сидибе, который в концовке матча был удален.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин не сыграл из-за болей в брюшной полости.

Франция. Кубок. 1/16 финала
02 янв, 20:30. Stade Robert Diochon (Руан)
Кевийи-Руан
1:3
Монако
Голы
Бен-Йеддер, 33 (0:1), Фолланд, 37 (0:2), Сидибе, 43 (1:2), Фолланд, 58 (1:3)
Монако
Маецки Агилар Окю Павлович Кайю Энрике Лемарешаль (Мартинш, 51) Матазо Якобс Боаду (Аклиуш, 75) Бен-Йеддер (Магасса, 90) Фолланд (Исидор, 75)
Предупреждения
Матазо 25, Кайю Энрике 70
Удаления
Сидибе 90
Судьи
Готье

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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Челси 2
Ливерпуль 2
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ТБ 2.5

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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