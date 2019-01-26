Кевин Стротман: "У "Марселя" всего одна победа за три месяца"

Полузащитник "Марселя" Кевин Стротман выразил сожаление по поводу поражения от "Лилля" со счетом 1:2 в матче чемпионата Франции. С 67-й минуты провансальцы играли в меньшинстве после удаления Флориана Товена.

– Больно проигрывать в таком матче, но мы сыграли хорошо против очень сильной команды, – цитирует AFP Стротмана. – Мы создавали моменты, а "Лилль" забил при первой же возможности, причем с пенальти. Вдесятером было тяжело, но мы создавали моменты все равно. У нас всего одна победа за три месяца. Нужно сделать все, чтобы выиграть. Качество игры нам позволяет на это рассчитывать.