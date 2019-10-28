Кевин Стротман: «ПСЖ» из другой лиги»

Полузащитник «Марселя» Кевин Стротман прокомментировал разгромное поражение от «ПСЖ» (0:4) в матче 11-го тура чемпионата Франции.

— «ПСЖ» играл очень хорошо, — цитирует Стротмана L'Equipe. — Мы допустили необязательные ошибки. Должны, прежде всего, думать о предстоящих матчах против «Монако», «Лилля» и «Лиона» — наших соперников. Вы видели игру. «ПСЖ» из другой лиги, они слишком сильны во Франции. Мы хотим действовать лучше, но должны думать о более важных для нас матчах.

ПСЖ — Марсель

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