Кержаков рассказал, как отказался переходить в «ПСЖ»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков рассказал, как в 2008 году мог перейти в «ПСЖ». Тогда форвард выступал за «Севилью» и проигрывал конкуренцию Фредерику Кануте и Луису Фабиану.

— В 2008 году, когда еще был в «Севилье», но понимал, что надо уходить, потому что для тренера я был третьим нападающим. Тогда мне пришло предложение от «ПСЖ», — рассказал Кержаков в прямом эфире Instagram с актером и режиссером Константином Хабенским. — Сейчас командой владеют арабские шейхи. Клуб богатый. Тогда команда находилась на предпоследнем месте, я боялся туда переходить. А сейчас это магнаты.

Фонд Qatar Sports Investments выкупил контрольный пакет акций «ПСЖ» в 2011 году.