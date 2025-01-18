Кавазашвили считает, что Кварацхелия достоин играть в «ПСЖ»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал на переход полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«Для него это очень престижный переход, очень прибыльный. Видимо, он достоин этого. Если бы он сбавил в игре, то было бы хуже. «ПСЖ» не берет посредственных футболистов, только хороших. Я не сомневаюсь в том, что Хвича достоин играть в очень богатой и авторитетной команде», — сказал Кавазашвили.

Стоимость трансфера Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ», по данным СМИ, оценивается в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне вингер отыграл за неаполитанский клуб 19 матчей, забил пять мячей и отдал три голевые передачи. В составе «Наполи» Кварацхелия стал чемпионом Италии-2022/23..