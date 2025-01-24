Кавазашвили осудил решение Кварацхелии уйти из «Наполи» ради «ПСЖ»
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о трансфере нападающего Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».
«Он, видимо, нарушил спортивный принцип доверия, которое ему оказала итальянская команда. Он еще был никто, когда играл за «Наполи». И когда блестяще начал выполнять спортивные показатели, должен был отыграть до конца в команде, тем более что «Наполи» идет лидером сейчас. А он переходит в «ПСЖ»! Видимо, здесь появились меркантильные вопросы, и французы предложили очень высокие ставки, поэтому он на это и клюнул», — сказал Кавазашвили Vprognoze.ru.
18 января Кварацхелия подписал контракт с «ПСЖ» сроком до 2029 года. По информации СМИ, трансфер 23-летнего грузина обошелся парижанам в 70 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|18
|14
|4
|0
|48-16
|46
|
2
|Марсель
|18
|11
|4
|3
|40-21
|37
|
3
|Лилль
|18
|8
|8
|2
|28-17
|32
|
4
|Монако
|18
|9
|4
|5
|29-20
|31
|
5
|Ницца
|18
|8
|6
|4
|36-25
|30
|
6
|Лион
|18
|8
|5
|5
|29-22
|29
|
7
|Ланс
|18
|7
|6
|5
|22-18
|27
|
8
|Тулуза
|18
|7
|4
|7
|19-19
|25
|
9
|Брест
|18
|8
|1
|9
|28-31
|25
|
10
|Страсбур
|18
|6
|6
|6
|31-30
|24
|
11
|Осер
|18
|6
|4
|8
|24-28
|22
|
12
|Анже
|18
|6
|4
|8
|21-27
|22
|
13
|Реймс
|18
|5
|6
|7
|24-26
|21
|
14
|Ренн
|18
|5
|2
|11
|24-27
|17
|
15
|Нант
|18
|3
|8
|7
|21-28
|17
|
16
|Сент-Этьен
|18
|5
|2
|11
|17-38
|17
|
17
|Гавр
|18
|4
|1
|13
|14-37
|13
|
18
|Монпелье
|18
|3
|3
|12
|18-43
|12
|24.01
|22:45
|
Осер – Сент-Этьен
|- : -
|25.01
|19:00
|
Монако – Ренн
|- : -
|25.01
|21:00
|
Страсбур – Лилль
|- : -
|25.01
|23:05
|
ПСЖ – Реймс
|- : -
|26.01
|17:00
|
Гавр – Брест
|- : -
|26.01
|19:15
|
Ланс – Анже
|- : -
|26.01
|19:15
|
Нант – Лион
|- : -
|26.01
|19:15
|
Тулуза – Монпелье
|- : -
|26.01
|22:45
|
Ницца – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|12
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|7
|
|
Людовик Блас
Ренн
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Жордан Ферри
Монпелье
|13
|1
|4
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|14
|1
|4