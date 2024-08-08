Кавазашвили: «После товарищеского матча понял, что Сафонову будет сложно закрепиться в основе «ПСЖ»
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил дебют российского голкипера Матвея Сафонова за «ПСЖ» в товарищеском матче против «Штурма» (2:2).
«После матча ПСЖ — «Штурм» я понял, что блестящему российскому вратарю Матвею Сафонову будет очень сложно закрепиться в основе именитого «ПСЖ». Потому что они привыкли выигрывать как у себя в чемпионате, так и в международных матчах. Поэтому наш Сафонов должен быть психологически готов к тому, чтобы бороться с Доннаруммой — основным вратарем команды, лучшим вратарем Италии и национальной сборной», — цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.
Он также отметил, что Сафонов после этой игры должен держать себя в руках, стойко переносить все невзгоды и стремиться к совершенству.
Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в июне 2024 года. 25-летний россиянин подписал контракт с парижанами до лета 2029-го.
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1
|ПСЖ
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2
|Монако
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3
|Брест
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4
|Лилль
|0
|0
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|0-0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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6
|Лион
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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7
|Ланс
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Марсель
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9
|Реймс
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|0-0
|0
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10
|Ренн
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Страсбур
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Сент-Этьен
|0
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|0
|0-0
|0
|16.08
|21:45
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Гавр – ПСЖ
|- : -
|17.08
|18:00
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Брест – Марсель
|- : -
|17.08
|20:00
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Реймс – Лилль
|- : -
|17.08
|22:00
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|16:00
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Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|18:00
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Анже – Ланс
|- : -
|18.08
|18:00
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Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|18:00
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Тулуза – Нант
|- : -
|18.08
|21:45
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Ренн – Лион
|- : -