Кавани все-таки перейдет в "Интер", но не в итальянский и не этим летом

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани в следующем году пополнит состав клуба MLS "Интер Майами", принадлежащего Дэвиду Бекхэму, cообщает Marca со ссылкой на Fox Sports.

Поясняется, что трансфер будет осуществлен в июле следующего года, после того как 30 июля 2020 года завершится действие контракта Кавани с "ПСЖ". Таким образом, он пополнит американский клуб на правах свободного агента.

В прошлом сезоне 32-летний Эдинсон Кавани провел 33 матча за "ПСЖ" и забил 23 мяча при девяти голевых передачах. "Интер Майами" дебютирует в MLS в 2020 году.

💣💣💣 ¡BOMBAZO! Edison Cavani sería el primer fichaje de lujo del Inter Miami https://t.co/VYxeSp0uK3 — FichajesMARCA (@Marcatransfer) August 12, 2019

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