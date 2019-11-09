Кавани в эти выходные сыграет в стартовом составе «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель объявил, что нападающий Эдинсон Кавани сыграет в стартовом составе в эти выходные. Уругваец с первых минут выйдет на поле в 13-м туре чемпионата Франции против «Бреста».

В конце прошлого месяца Кавани вернулся в строй после травмы. В последних двух матчах он сыграл в сумме 37 минут.

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр