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Кавани в эти выходные сыграет в стартовом составе «ПСЖ»

04:14
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Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель объявил, что нападающий Эдинсон Кавани сыграет в стартовом составе в эти выходные. Уругваец с первых минут выйдет на поле в 13-м туре чемпионата Франции против «Бреста».

В конце прошлого месяца Кавани вернулся в строй после травмы. В последних двух матчах он сыграл в сумме 37 минут.

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