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Кавани отказался от предложения «Атлетико». Форвард хочет перейти в «Интер»

18:57
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Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани близок к возвращению в Италию. 33-летний уругвайский форвард уведомил «Атлетико» о том, что его согласованные ранее личные условия больше не действительны, поскольку он рассматривает предложение «Интера», утверждает Sport Mediaset.

Кавани хочет перейти в миланский клуб. Уругваец просит зарплату в размере 8 миллионов евро за сезон. Сейчас он зарабатывает в «ПСЖ» 12 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне форвард провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов.

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