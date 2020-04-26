Кавани готов обсудить новый контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани не исключает возможности, что он останется во французском клубе. 33-летний уругваец готов рассмотреть вариант продолжения карьеры в Париже и обсудить новый контракт с клубом, сообщает L'Equipe.

Действующий контракт футболиста истекает 30 июня. В последнее время появлялась информация об интересе к Кавани со стороны «Наполи», «Атлетико» и даже «Бока Хуниорс».

Форвард в нынешнем сезоне провел за «ПСЖ» 22 матча во всех турнирах, отметившись 7 голами и 3 передачами.