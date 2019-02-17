Карим Бензема: "Я не сумасшедший, чтобы ждать вызова в сборную Франции"

Нападающий "Реала" Карим Бензема отметил, что не ожидает вызова в сборную Франции. 31-летний форвард не играл за национальную команду с 2015 года – он был отстранен от сборной из-за причастности к шантажу полузащитника Матье Вальбуэна.

– Я не сумасшедший, чтобы ждать вызова в сборную, – цитирует Telefoot Бензема. – В любом случае у сборной сейчас совсем иные времена. Она чемпион мира, там выросло новое поколение, молодые игроки очень хорошо себя проявляют. Я желаю им только всего хорошего.