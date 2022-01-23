Бензема: «Каждый, кто критикует Месси, ничего не понимает в футболе»

Бензема считает, что люди, которые критикуют Месси, не разбираются в футболе

Форвард «Реала» Карим Бензема ответил на вопрос о том, преуспеет ли нападающий Лионель Месси в «ПСЖ».

«Нужно время адаптироваться, — приводит слова Бензема Telefoot. — В любом случае нельзя так критиковать футболиста. Каждый, кто критикует Месси, ничего не понимает в футболе. Лионель не забивает много, но посмотрите, что он делает на поле».

В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил шесть мячей и отдал пять результативных передач в 16 матчах за «ПСЖ».