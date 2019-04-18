Капитан "Нанта": "Победа над "ПСЖ" - это подвиг"

Капитан "Нанта" Валентен Ронжье остался доволен победой над "ПСЖ" (3:2) в матче чемпионата Франции. Парижане проиграли и не смогли досрочно завоевать чемпионство.

– Нам все равно, кто играл против нас, – цитирует AFP Ронжье. – Мы знаем, что нам противостояла качественная команда. Отличны игроки. Но мы сосредоточились на себе и сыграли очень хорошо. Мы владели мячом. Для меня победа над "ПСЖ" – это подвиг. Да, у парижан не было многих звезд. Но даже в таком составе "ПСЖ" мог бы претендовать на первую тройку в Лиге 1.