«Реймс» обыграл «Канн» и вышел в финал Кубка Франции
«Реймс» стал финалистом Кубка Франции.
В полуфинале красно-белые обыграли «Канн» в выездном матче со счетом 2:1. У гостей отметились Хафиз Ибрагим и Тедди Теума. У хозяев отличился Шейх Ндойе.
«Реймс» в матче за трофей сыграет с «ПСЖ», который 1 апреля победил «Дюнкерк» (4:2). Финал состоится 24 мая.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|31
|24
|6
|1
|84-31
|78
|
2
|Монако
|31
|16
|7
|8
|58-36
|55
|
3
|Марсель
|30
|17
|4
|9
|62-42
|55
|
4
|Лион
|31
|16
|6
|9
|62-42
|54
|
5
|Ницца
|31
|15
|9
|7
|59-39
|54
|
6
|Страсбур
|31
|15
|9
|7
|51-38
|54
|
7
|Лилль
|30
|15
|8
|7
|47-32
|53
|
8
|Ланс
|30
|13
|6
|11
|35-33
|45
|
9
|Брест
|30
|13
|5
|12
|48-49
|44
|
10
|Ренн
|31
|12
|2
|17
|46-44
|38
|
11
|Осер
|30
|10
|8
|12
|41-45
|38
|
12
|Тулуза
|30
|9
|7
|14
|38-39
|34
|
13
|Реймс
|30
|8
|8
|14
|32-42
|32
|
14
|Нант
|30
|7
|10
|13
|35-50
|31
|
15
|Анже
|30
|8
|6
|16
|29-48
|30
|
16
|Гавр
|31
|8
|4
|19
|34-65
|28
|
17
|Сент-Этьен
|30
|6
|6
|18
|32-71
|24
|
18
|Монпелье
|29
|4
|3
|22
|22-69
|15
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.04
|21:45
|
ПСЖ – Ницца
|1 : 3
|26.04
|18:00
|
Страсбур – Сент-Этьен
|3 : 1
|26.04
|20:00
|
Гавр – Монако
|1 : 1
|26.04
|22:05
|
Лион – Ренн
|4 : 1
|27.04
|16:00
|
Анже – Лилль
|- : -
|27.04
|18:15
|
Ланс – Осер
|- : -
|27.04
|18:15
|
Монпелье – Реймс
|- : -
|27.04
|18:15
|
Нант – Тулуза
|- : -
|27.04
|21:45
|
Марсель – Брест
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|21
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|18
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|16
|П
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|11
|
|
Райан Шерки
Лион
|9
|
|
Жонатан Клосс
Ницца
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Маркюс Коко
Нант
|19
|2
|3
|
|
Лилиан Рао-Лисоа
Анже
|25
|2
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|24
|1
|4
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