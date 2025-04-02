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2 апреля, 23:56

«Реймс» обыграл «Канн» и вышел в финал Кубка Франции

Руслан Минаев
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«Реймс» стал финалистом Кубка Франции.

В полуфинале красно-белые обыграли «Канн» в выездном матче со счетом 2:1. У гостей отметились Хафиз Ибрагим и Тедди Теума. У хозяев отличился Шейх Ндойе.

«Реймс» в матче за трофей сыграет с «ПСЖ», который 1 апреля победил «Дюнкерк» (4:2). Финал состоится 24 мая.

ФК Канн
ФК Реймс
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1
 ПСЖ 31 24 6 1 84-31 78
2
 Монако 31 16 7 8 58-36 55
3
 Марсель 30 17 4 9 62-42 55
4
 Лион 31 16 6 9 62-42 54
5
 Ницца 31 15 9 7 59-39 54
6
 Страсбур 31 15 9 7 51-38 54
7
 Лилль 30 15 8 7 47-32 53
8
 Ланс 30 13 6 11 35-33 45
9
 Брест 30 13 5 12 48-49 44
10
 Ренн 31 12 2 17 46-44 38
11
 Осер 30 10 8 12 41-45 38
12
 Тулуза 30 9 7 14 38-39 34
13
 Реймс 30 8 8 14 32-42 32
14
 Нант 30 7 10 13 35-50 31
15
 Анже 30 8 6 16 29-48 30
16
 Гавр 31 8 4 19 34-65 28
17
 Сент-Этьен 30 6 6 18 32-71 24
18
 Монпелье 29 4 3 22 22-69 15
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25.04 21:45
ПСЖ – Ницца
 1 : 3
26.04 18:00
Страсбур – Сент-Этьен
 3 : 1
26.04 20:00
Гавр – Монако
 1 : 1
26.04 22:05
Лион – Ренн
 4 : 1
27.04 16:00
Анже – Лилль
 - : -
27.04 18:15
Ланс – Осер
 - : -
27.04 18:15
Монпелье – Реймс
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