«Реймс» обыграл «Канн» и вышел в финал Кубка Франции

«Реймс» стал финалистом Кубка Франции.

В полуфинале красно-белые обыграли «Канн» в выездном матче со счетом 2:1. У гостей отметились Хафиз Ибрагим и Тедди Теума. У хозяев отличился Шейх Ндойе.

«Реймс» в матче за трофей сыграет с «ПСЖ», который 1 апреля победил «Дюнкерк» (4:2). Финал состоится 24 мая.