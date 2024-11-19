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Кандела заявил, что у Головина есть все качества, чтобы играть за «ПСЖ»

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Бывший защитник сборной Франции по футболу Венсан Кандела оценил перспективы полузащитника «Монако» и национальной команды России Александра Головина.

«У Александра Головина есть все качества для того, чтобы играть за «ПСЖ». Но многое зависит от того, как руководство клуба и тренер видят состав. Но, повторюсь, у российского полузащитника есть потенциал для выступлений на самом высоком уровне», — заявил Кандела в интервью «РБ Спорт».

28-летний Головин провел за «Монако» 215 матчей, забил 31 гол и сделал 39 результативных передач. За сборную России он провел 47 матчей и забил 6 мячей.

Источник: РБ Спорт
Александр Головин
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«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 11 9 2 0 33-10 29
2
 Монако 11 7 2 2 18-8 23
3
 Марсель 11 6 2 3 24-15 20
4
 Лилль 11 5 4 2 18-11 19
5
 Лион 11 5 3 3 18-15 18
6
 Ницца 11 4 5 2 21-11 17
7
 Реймс 11 5 2 4 19-15 17
8
 Ланс 11 4 5 2 12-9 17
9
 Осер 11 5 1 5 20-19 16
10
 Тулуза 11 4 3 4 13-11 15
11
 Страсбур 11 3 4 4 20-22 13
12
 Брест 11 4 1 6 14-19 13
13
 Ренн 11 3 2 6 13-18 11
14
 Нант 11 2 4 5 14-17 10
15
 Анже 11 2 4 5 13-20 10
16
 Сент-Этьен 11 3 1 7 10-25 10
17
 Гавр 11 3 0 8 8-23 9
18
 Монпелье 11 2 1 8 11-31 7
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34 тур
22.11 21:00
Монако – Брест
 - : -
22.11 23:00
ПСЖ – Тулуза
 - : -
23.11 19:00
Ланс – Марсель
 - : -
23.11 21:00
Сент-Этьен – Монпелье
 - : -
23.11 23:00
Реймс – Лион
 - : -
24.11 17:00
Лилль – Ренн
 - : -
24.11 19:00
Осер – Анже
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