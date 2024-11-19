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Кандела считает, что Сафонов выигрывает конкуренцию у Доннаруммы в «ПСЖ»

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Экс-защитник сборной Франции Венсан Кандела высказался о конкуренции между вратарем сборной России Матвеем Сафоновым и голкипером сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой в «ПСЖ».

«Сафонов уже сейчас выигрывает конкуренцию у Доннаруммы в «ПСЖ». Матвея очень ценят во Франции, все высоко оценивают уровень российского вратаря», — сказал Кандела в интервью «РБ Спорт».

При этом он отметил, что у Доннаруммы большой опыт и его не так просто посадить на скамейку.

«Но, опять же, многое зависит от видения тренера», — подчеркнул Кандела.

25-летний Матвей Сафонов с лета выступает за «ПСЖ». Голкипер провел за парижан 4 матча во всех турнирах, пропустил 2 мяча и дважды отыграл на ноль.

Источник: РБ Спорт
Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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