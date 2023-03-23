Канчельскис считает, что Головину стоило бы попробовать перейти в «Боруссию»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на новость о том, что дортмундская «Боруссия» предлагала «Монако» 40 миллионов евро за хавбека Александра Головина.

«У Головина есть родители, девушка, друзья, наверное, он посоветовался и решил не лететь играть в Германию. Это его решение полностью. Но, я считаю, что Александру стоило бы попробовать перейти в «Боруссию». Это хорошая команда, она борется в Бундеслиге за чемпионство, и немецкий чемпионат хороший, там высокий уровень. Но человеку свойственно находиться там, где ему комфортно, поэтому Головин решил продолжил выступать за «Монако». Посмотрим, как у Александра будет дальше развиваться футбольная карьера. Немцы за Головина предложили 40 миллионов евро? Это уже хорошо, покупали его за 30 миллионов, а тут уже плюс 10. Александр не зря стоит таких денег. Плюс лишние 10 миллионов никому не помешают. Если бы «Боруссия» предложила меньше, то было бы подозрительно. Головин молодец, надо двигаться дальше, чтобы за него были готовы заплатить еще большие суммы. Не знаю, может ли он расти в цене. Сейчас за такие огромные деньги покупают футболистов, что 40 миллионов уже не такая большая цена. Хотелось бы, чтобы Головин дальше прогрессировал, но это покажет только время», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году за 35,8 миллионов евро. Трансфер хавбека в «Боруссию» за 40 миллионов евро мог стать рекордным для российского футбола.

На счету Головина 168 матчей, 23 гола и 32 результативных передачи за «Монако». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 22 млн евро.