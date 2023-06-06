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Канчельскис считает, что Головину нужно уходить из «Монако» этим летом

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем российского хавбека «Монако» Александра Головина.

«Головин провел свой лучший сезоне в составе «Монако», но клуб даже не попал в еврокубки. Это говорит о том, что в команде есть большие проблемы. Александр уже пять лет там провел и никаких значимых результатов не достиг. Думаю, ему надо уходить из «Монако» этим летом за новым вызовом», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. Всего россиянин сыграл за монегасков 176 матчей, в которых отметился 25 голами и 33 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-golovinu-nado-uhodit-iz-monako-e-tim-letom/
Александр Головин
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 27 4 7 89-40 85
2
 Ланс 38 25 9 4 68-29 84
3
 Марсель 38 22 7 9 67-40 73
4
 Лилль 38 19 10 9 65-44 67
5
 Ренн 38 21 5 12 69-39 68
6
 Монако 38 19 8 11 70-58 65
7
 Лион 38 18 8 12 65-47 62
8
 Клермон Фут 38 17 8 13 45-49 59
9
 Ницца 38 15 13 10 48-37 58
10
 Лорьян 38 15 10 13 52-53 55
11
 Реймс 38 12 15 11 45-45 51
12
 Монпелье 38 15 5 18 65-62 50
13
 Тулуза 38 13 9 16 51-57 48
14
 Брест 38 11 11 16 44-54 44
15
 Страсбур 38 9 13 16 51-59 40
16
 Осер 38 8 11 19 35-63 35
17
 Нант 38 7 15 16 37-55 36
18
 Труа 38 4 12 22 45-81 24
19
 Аяччо 38 7 5 26 23-74 26
20
 Анже 38 4 6 28 33-81 18
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3.06 22:00
Аяччо – Марсель
 1 : 0
3.06 22:00
Осер – Ланс
 1 : 3
3.06 22:00
Брест – Ренн
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Лорьян – Страсбур
 2 : 1
3.06 22:00
Монако – Тулуза
 1 : 2
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Нант – Анже
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ПСЖ – Клермон Фут
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