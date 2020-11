Канал форварда «ПСЖ» Неймара на Twitch был забанен, сообщает Dotesports.

Причины блокировки не называются. На канал 27-летнего бразильца подписано более 200 тысяч пользователей. Сам игрок обычно играет в CS: GO, Fortnite, Call of Duty и Among Us.

В текущем сезоне на счету Неймара 6 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.