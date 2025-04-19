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«Кан» после покупки Килианом Мбаппе впервые за 40 лет вылетел из второго дивизиона Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

«Кан» проиграл «Мартигу» в матче 31-го тура второй лиги Франции — 0:3. После этого поражения команда потеряла шансы на сохранение прописки в лиге 2.

«Кан» впервые с 1983 года опустился в третий по силе дивизион страны. На данный момент команда занимает последнее место в турнирной таблице, отставая от 16-й строчки на 10 очков за 3 тура до конца сезона.

Прошлым летом форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе выкупил контрольный пакет акций «Кана», заплатив около 20 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Кан
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 ПСЖ 28 23 5 0 80-26 74
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 Монако 29 16 5 8 57-35 53
3
 Марсель 29 16 4 9 57-41 52
4
 Лион 29 15 6 8 57-39 51
5
 Лилль 29 14 8 7 44-31 50
6
 Страсбур 29 14 8 7 48-37 50
7
 Ницца 29 13 9 7 54-37 48
8
 Брест 29 13 5 11 47-46 44
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 Ланс 29 12 6 11 32-32 42
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 Ренн 30 12 2 16 45-40 38
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 Тулуза 29 9 7 13 38-38 34
13
 Нант 29 7 9 13 34-49 30
14
 Анже 29 8 6 15 28-46 30
15
 Реймс 29 7 8 14 31-42 29
16
 Гавр 29 8 3 18 32-62 27
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