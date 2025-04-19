«Кан» после покупки Килианом Мбаппе впервые за 40 лет вылетел из второго дивизиона Франции
«Кан» проиграл «Мартигу» в матче 31-го тура второй лиги Франции — 0:3. После этого поражения команда потеряла шансы на сохранение прописки в лиге 2.
«Кан» впервые с 1983 года опустился в третий по силе дивизион страны. На данный момент команда занимает последнее место в турнирной таблице, отставая от 16-й строчки на 10 очков за 3 тура до конца сезона.
Прошлым летом форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе выкупил контрольный пакет акций «Кана», заплатив около 20 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|28
|23
|5
|0
|80-26
|74
|
2
|Монако
|29
|16
|5
|8
|57-35
|53
|
3
|Марсель
|29
|16
|4
|9
|57-41
|52
|
4
|Лион
|29
|15
|6
|8
|57-39
|51
|
5
|Лилль
|29
|14
|8
|7
|44-31
|50
|
6
|Страсбур
|29
|14
|8
|7
|48-37
|50
|
7
|Ницца
|29
|13
|9
|7
|54-37
|48
|
8
|Брест
|29
|13
|5
|11
|47-46
|44
|
9
|Ланс
|29
|12
|6
|11
|32-32
|42
|
10
|Ренн
|30
|12
|2
|16
|45-40
|38
|
11
|Осер
|29
|10
|8
|11
|40-42
|38
|
12
|Тулуза
|29
|9
|7
|13
|38-38
|34
|
13
|Нант
|29
|7
|9
|13
|34-49
|30
|
14
|Анже
|29
|8
|6
|15
|28-46
|30
|
15
|Реймс
|29
|7
|8
|14
|31-42
|29
|
16
|Гавр
|29
|8
|3
|18
|32-62
|27
|
17
|Сент-Этьен
|28
|5
|6
|17
|29-67
|21
|
18
|Монпелье
|28
|4
|3
|21
|21-64
|15
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.04
|21:45
|
Ренн – Нант
|2 : 1
|19.04
|18:00
|
ПСЖ – Гавр
|- : -
|19.04
|20:00
|
Монако – Страсбур
|- : -
|19.04
|22:05
|
Марсель – Монпелье
|- : -
|20.04
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|20.04
|18:15
|
Брест – Ланс
|- : -
|20.04
|18:15
|
Ницца – Анже
|- : -
|20.04
|18:15
|
Реймс – Тулуза
|- : -
|20.04
|21:45
|
Сент-Этьен – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|21
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|16
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|14
|П
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|8
|
|
Райан Шерки
Лион
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Маркюс Коко
Нант
|19
|2
|3
|
|
Лилиан Рао-Лисоа
Анже
|24
|2
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|24
|1
|4
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