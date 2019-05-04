Защитник "Монако" Камиль Глик пообщался с журналистами перед матчем 35-го тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена".

- Обе команды будут играть на победу. Каждый хочет добиться поставленной задачи. Наша цель – удержаться в лиге 1, - цитирует поляка официальный сайт клуба. - Как мне кажется, после поражения от "Кана" нам удалось проявить себя с лучшей стороны. То, что у нас не получается – это добиться положительного результата. Мы показываем хороший футбол в последних играх. Я посчитал необходимым поддержать команду в матче с "Ренном" и отправился с товарищами по команде на матч. Нам не хватило сосредоточенности в первые десять минут. Чтобы добиться своей цели – нам нужно оставаться бдительными. У нас есть требуемые технические параметры. Теперь все будет зависеть от психологического состояния команды. Каждый в команде выкладывается на полную. Нам нужно воспользоваться своим опытом, чтобы перетянуть результат в свою пользу. Это вполне нормально, что на плечи таких игроков как Даниэль Субашич, Адриен Силва и Фалькао ложится большая ответственность. Это игроки, которые уже сталкивались с такой ситуацией в своей карьере.

Матч "Монако" - "Сент-Этьен" состоится 5 мая и начнется в 18.00 по московскому времени.

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