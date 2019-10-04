Камавинга получит французское гражданство

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга вскоре завершит натурализацию и получит возможность выступать за сборную Франции. 16-летний хавбек имеет гражданство Анголы, но с шести лет тренировался в молодежных французских командах, сообщает L'Equipe.

Камавинга стал лучшим игроком лиги 1 по итогам августа. Всего в нынешнем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах и отметился голевой передачей.

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