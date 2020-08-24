Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Какой тренер скажет Месси нет?» Тухель — о возможном трансфере форварда в «ПСЖ»

04:08
Теги:

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился мнением о возможном переходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

— Мы потеряли много игроков только в этой кампании, и сейчас от нас уйдут Тиягу Силва и Шупо-Мотинг, — приводит слова Тухеля BT Sport. — Сейчас нам нужно использовать трансферное окно, чтобы расширить команду. Нам нужно построить сильный состав.

Какой тренер скажет Месси нет? Я думаю, что Месси закончит свою карьеру в «Барселоне». Он — мистер «Барселона».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир