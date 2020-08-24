Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился мнением о возможном переходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

— Мы потеряли много игроков только в этой кампании, и сейчас от нас уйдут Тиягу Силва и Шупо-Мотинг, — приводит слова Тухеля BT Sport. — Сейчас нам нужно использовать трансферное окно, чтобы расширить команду. Нам нужно построить сильный состав.

Какой тренер скажет Месси нет? Я думаю, что Месси закончит свою карьеру в «Барселоне». Он — мистер «Барселона».